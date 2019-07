Trapani, conclusi i lavori nella chiesa di Santa Maria di Gesù

Sono terminati infatti i lavori di manutenzione straordinaria e la Chiesa, dai trapanesi chiamata «Santamaragesu”», è stata riconsegnata all'Autorità ecclesiastica per la successiva riapertura al culto.

I lavori, per i quali era stata dichiarata la “«somma urgenza» e consistiti nella manutenzione della copertura della navata centrale, sono stati finanziati dal Ministero dell'interno, per il tramite del Fondo Edifici di Culto, per un importo di poco più di 300 mila euro (309.024,61) a base d'asta.

La riapertura al culto della Chiesa, il cui rettore è don Giuseppe Bruccoleri, avverrà ufficialmente il prossimo 2 agosto con una solenne celebrazione presieduta dal vescovo Pietro Maria Fragnelli.

