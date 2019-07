Alcamo, una targa alla carriera per l'etoile Sara Renda

Una targa da parte del Comune di Alcamo, in segno di riconoscimento personale per essersi distinta nella sua brillante carriera artistica di ballerina. E' stata consegnata, lunedì pomeriggio in Municipio dal sindaco Domenico Surdi, alla giovane Sara Renda, già allieva della Scuola di Ballo dell'Accademia Teatro alla Scala ed Etoile dell'Opéra National de Bordeaux.

"Sono orgoglioso e contento - commenta il sindaco -, Sara Renda con la sua professione di ballerina ha raggiunto risultati di altissimo livello, portando con sé anche il nome della nostra città. Il nostro impegno, adesso, è quello di organizzare un evento per vederla ballare qui ad Alcamo".

Sara Renda, infatti, è stata nominata Etoile dell'Opéra National de Bordeaux nel dicembre 2015, a coronamento di uno splendido percorso professionale.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

