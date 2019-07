Marsala, il parco archeologico si apre alla musica ed all'arte

Il Parco archeologico di Lilibeo esce dall'anonimato per porsi in linea con i tempi dei parchi archeologici alla musica, all'arte e alla cultura.

Secondo il piano già avviato la scorsa settimana dal neo direttore, architetto Enrico Caruso, il Parco si avvia a darsi una nuova veste, ad uscire dallo stato di pressochè isolamento e anonimato (al di là della sempre più vasta conoscenza del suo patrimonio archeologico) per mettersi in linea con i tempi come «centro di attività artistico-musicali».

Una sorta di“linea di inversione” che mira a rendere sempre più vasta la partecipazione della struttura archeologico-museale all'arte e alla cultura più in generale. L'obiettivo è legato, come già felicemente sperimentato la scorsa settimana, a far diventare il Parco archeologico un vero e proprio «teatro all'aperto» con la Plateia Aelia in musica, grazie alla collaborazione istituita tra il Parco e l'Associazione Siciliana Amici della Musica di Palermo, il Luglio Musicale di Trapani e l'Associazione “La Scintilla” di Marsala.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE