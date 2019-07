Marsala, al via gli spettacoli nelle saline Genna

Nella magica atmosfera delle Saline Genna, è stata presentata la seconda edizione della rassegna teatrale e musicale "A Scurata… cunti e canti al calar del sole". Sette spettacoli organizzati dal Movimento Artistico Culturale di Marsala, in collaborazione con l'amministrazione comunale, dedicati ad Enrico Russo, attore e regista della Compagnia Teatro Nuovo di Marsala, che proprio in questo scenario, il 6 agosto dello scorso anno, ha calpestato per l'ultima volta le tavole del palcoscenico.

Ad illustrare, sul luogo in cui si andrà in scena, questa seconda edizione è stato l'avvocato Giacomo Frazzitta (associazione Arco), ormai una sorta di “front man” del Mac. “Solo perché ho più lingua, non perché sono più importante degli altri”, si è schermito il presidente della locale Camera penale, che da lungo tempo coniuga l'attività legale con quella artistica.

