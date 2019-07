Cinema, musica e spettacoli, al via l'"Estate Santaninfese 2019"

Nutritissimo il cartellone delle manifestazioni per l'"Estate Santaninfese 2019", organizzate dal comune di Santa Ninfa. Sono infatti ben 26 gli appuntamenti ricreativi, sportivi, culturali che animeranno le calde serate nei mesi di luglio, agosto e settembre.

In programma momenti dedicati al: cinema, cabaret, musica, spettacoli per i bambini, sagra, danza, teatro, presentazione di libri, convegni. Il tutto per una spesa di 54.303,67 euro. Il sipario sulle iniziative si alzerà il prossimo 19 luglio 2019 alle ore 21 a piazza Cristo Risorto con lo spettacolo: "Bimbi in festa" con LoL e Bing.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE