Musica, cinema e danza: con la Carmen inizia la stagione lirica di Trapani

Si apre con la Carmen, di scena questa sera e in replica il 16 luglio, la stagione lirica numero 71 dell'Ente Musicale Luglio Trapanese. L'opera avrà luogo presso Villa Margherita di Trapani, lì dove si svolgeranno diversi eventi di qualità.

Si va dalla lirica alla musica da camera, passando per le rassegne letterarie e la cinematografia, e in ultimo, ma non per importanza, alla danza. Gli eventi - come si legge in un articolo di Vito Campo nel Giornale di Sicilia - si terranno non solo a Trapani, quindi al teatro Di Stefano e al Chiostro San Domenico, ma anche a Parco Archeologico di Lilibeo, dove si terranno i concerti con l'Orchestra e il Coro dell'Ente Luglio.

