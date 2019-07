Estate a Mazara, un palinstesto di 50 eventi tra concerti, food, mostre e libri

Concerti, food, mostre, design, incontri, danza e presentazioni di libri, faranno parte dei 50 eventi inseriti nel ricco cartellone "Estate da vivere…..in Città" in programma dal 5 luglio al 31 agosto a Mazara del Vallo.

Il cartellone è stato presentato lunedì mattina dal sindaco Salvatore Quinci, dall'assessore comunale al Turismo Germana Abbagnato e dal consulente a titolo gratuito Sabrina Asaro, coordinatrice degli eventi, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella sala La Bruna del Collegio dei Gesuiti. Manifestazioni per tutti i gusti per esaltare il patrimonio culturale del territorio con nuovi format. Questa edizione a differenza degli altri anni, si caratterizza per un incremento di spettacoli, che si fanno fittissimi nel calendario.

"Il programma dell'Estate Mazarese è di qualità - ha detto il sindaco Quinci introducendo la conferenza stampa - nonostante ci siamo insediati da poco più di un mese, e con poco tempo a disposizione per programmare la stagione estiva. Ringraziamo tutte le associazioni che hanno scelto di collaborare con la nostra amministrazione. Alcuni eventi come il Festino di San Vito - ha aggiunto il primo cittadino - saranno supportati anche da associazioni, quale ad esempio Federpesca Mazara, che ringraziamo. Siamo soddisfatti del buon lavoro fatto in poco tempo dall'assessore Abbagnato e dalla nostra consulente a titolo gratuito Sabrina Asaro".

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

