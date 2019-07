Erice, al centro Majorana porte aperte per l'arte

Un connubio creativo tra scienza e fede, o per utilizzare la visione di Umberto Mastroianni tra "l'immanente e il trascendente", raffigurato con la potente arte della scultura nel "Monumento di Erice", opera in bronzo del 1993, del celebre artista Mastroianni.

Ed è da questo suo bassorilievo, realizzato in occasione della visita di Papa Giovanni Paolo II a Erice per i trent'anni della Fondazione Ettore Majorana, che è stata concepita l'idea di realizzare una mostra in suo onore.

"Il Monumento di Erice. Un percorso artistico 1931-1993", è il titolo dell'esposizione d'arte dedicata all'artista del frusinate, e che sarà visitabile fino al 3 novembre di quest'anno all'ex convento di San Francesco, sede dell'Istituto Wigner.

Gli Istituti Wigner-San Francesco e Blackett-San Domenico così, da luoghi riservati ad accademici e uomini di scienza, si trasformano in contenitori d'arte e cultura aprendosi alla cittadinanza.

