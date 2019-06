Marsala, si accendono gli spettacoli di "Mothia la magnifica - Solstizio d'estate"

Questa sera l'isola di Mothia sarà il suggestivo palcoscenico di quattro spettacoli organizzati dal Movimento Artistico Culturale di Marsala con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Fondazione Withaker, proprietaria di quella che tra l'VIII e il IV secolo avanti Cristo fu una fiorente colonia fenicia. E i cui superstiti, trasferitisi sulla terraferma (Capo Boeo) dopo la distruzione, nel 397 a.C., ad opera dell'esercito di Dionisio il Vecchio, tiranno di Siracusa, unendosi agli abitanti del luogo diedero vita all'odierna Marsala.

"Gli spettacoli - spiega una nota del Mac - avranno una durata di 30 minuti massimo e saranno incentrati sul tema della sicilianità e del tramonto, poiché vuole realizzarsi un omaggio a Mothia nel solstizio d'estate". Il primo spettacolo, alle 18.45, sarà messo in scena dall'associazione "Musicanti", che proporrà "&hellippi non perdere lu cuntu", del poeta Ignazio Buttitta. A seguire, "Dal Jass al Jazz", con il sestetto del jazzista Aldo Bertolino che renderà un omaggio all'italo-americano Nick La Rocca (nato a New Orleans da genitori di Salaparuta, fu il primo a incidere un disco di musica jazz).

Entrambi gli spettacoli si terranno davanti al Museo Whitaker, il cui pezzo pregiato è la statua in marmo del "Giovinetto". Poi, accompagnati dalla band di Bertolino, ci si sposterà nella suggestiva zona del "Cothon", dove l'associazione teatrale "Sipario" presenterà "Sicilia in&hellipcantu", racconti e aneddoti siciliani con musica dal vivo. Infine, l'associazione culturale "Arco" proporrà "MOT - la conquista", il racconto narrato in stile "cuntista" dell'assedio di Mothia, sempre con musica dal vivo.

"Fu in quell'assedio - ricorda l'avvocato Giacomo Frazzitta, attore-regista dell'associazione Arco - che per la prima volta nella storia fu utilizzata la catapulta". All'epoca una devastante arma da guerra. "Sarà uno spettacolo non invasivo - dice l'archeologa romana Maria Pamela Toti, responsabile dell'isola per la Fondazione Whitaker - che farà rivivere Mothia, un'isola che deve essere vissuta, perché se i luoghi si conoscono, si rispettano. Mi auguro che questo sia il primo di una lunga serie di spettacoli realizzati sull'isola".

Gli spettacoli, per ragioni logistiche, saranno aperti a soli 300 spettatori. Trenta euro è il costo del biglietto, che comprende anche la traversata in mare.

