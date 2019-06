Mazara, gli studenti del "Don Gaspare Morello volano a Bracciano

Arti figurative, musica, canto, balli, passerelle, mostre. Ma non è soltanto questo il liceo artistico «Don Gaspare Morello» di Mazara. C'è molto altro e se è cresciuto tanto negli ultimi anni, lo si deve alla instancabile attitudine del corpo docente che, negli anni, ha trasformato l'istituto d'arte, come si chiamava fino a qualche anno, in un liceo.

A Bracciano, all'Euroschool Festival, la sempre più risonante manifestazione nazionale che accoglie ogni anno gli allievi delle scuole italiane di ogni ordine e grado, con lo scopo del confronto e della crescita reciproca, c'erano anche 14 studentesse del liceo mazarese che hanno indossato abiti "made Liceo", creati da loro stesse, ed hanno sfilato in un tripudio di colori, di entusiasmo e di fresca giovinezza.

Tutto questo nella splendida cornice del museo storico dell'aeronautica militare sul Lago di Bracciano. Il liceo artistico mazarese ha partecipato con ben 14 capi realizzati con maestria dalla sezione "design della moda". I capi hanno seguito con diligenza il tema nazionale assegnato quest'anno dalla stessa manifestazione e cioè "Il Volo" ed "il cinquecentenario della scomparsa di Leonardo da Vinci".

Uno studio approfondito quello delle allieve supportato e coadiuvato dalle insegnanti di sezione, professoressa Maria Pia Panfalone docente di laboratorio, dalla professoressa Barbara Gancitano docente di progettazione e dai preziosi assistenti tecnici di laboratorio.

