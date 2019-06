Mazara del Vallo, musei chiusi il lunedì

I siti museali di Mazara, quelli di pertinenza comunale, resteranno chiusi nella sola giornata di lunedì, quindi resteranno aperti 6 giorni su sette.

La decisione è contenuta in una disposizione di servizio del dirigente del 1° settore a causa della riduzione di personale derivante da pensionamento anticipato di lavoratori, grazie alla quota 100 ma anche dai lavoratori precari ai quali saranno date altre ore di lavoro non appena verrà approvato il bilancio di previsione, si ritiene entro il mese di settembre.

"La riorganizzazione dei siti museali cittadini a Mazara del Vallo - dice l'assessore al turismo comunale Germana Abbagnato - con la previsione sperimentale di un'apertura 6 giorni su 7 e chiusura nella sola per la giornata del lunedì, oltre che in linea con quanto avviene nel resto del Paese, è un'azione che non può essere posta 'tout court' in relazione allo sviluppo turistico. Sono ben altre le azioni da attuare e cioè una pianificazione a medio e lungo termine che attualmente è già pronta e si aspetta solo di partire a bilancio approvato".

Previsto, in particolare, l'apertura dei siti: Teatro Garibaldi, San Bartolomeo e Collegio dei Gesuiti, dal martedì alla domenica, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19 con sola chiusura del lunedì. Per quanto riguarda la galleria espositiva Santo Vassallo del Complesso Monumentale Filippo Corridoni, la stessa sarà fruibile al pubblico negli stessi orari della Biblioteca Comunale, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13.

