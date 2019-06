Trapani, al via la stagione teatrale con la Carmen e la Cavalleria Rusticana

Prende il via la campagna abbonamenti della stagione lirica numero 71 del Luglio musicale trapanese. Un cartellone estivo ricco di titoli d'opera di grande prestigio e popolarità è stato concepito per soddisfare le esigenze dei tanti e numerosi appassionati trapanesi.

Il cartellone, denso di eventi, è stato pensato - come sottolineano dall'Ente Luglio - per emozionare i partecipanti che assisteranno alle opere nel teatro all'aperto «Giuseppe Di Stefano» della Villa Margherita di Trapani.

Oltre alle opere principali messe in scena, tanti e di rilievo saranno gli eventi collaterali pensati per arricchire la stagione. Si spazierà dai concerti sinfonici alla danza, fino ai booktalk con la rassegna «Inchiostro d'autore». Si comincia il 14 e 16 luglio, con il primo titolo operistico della stagione, cioè con la Carmen di Georges Bizet e la sua musica intensa e colma di significati che descrive la bella e focosa sigaraia spagnola, la Carmen. Il 29 e 31 luglio, poi, il dittico Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni e Pagliacci di Ruggero Leoncavallo, opere manifesto del verismo italiano, tra i titoli più amati in assoluto dal pubblico. A seguire Otello di Giuseppe Verdi, l'11 e il 13 agosto, il dramma d'amore e gelosia per antonomasia.

