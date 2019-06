La Colombaia di Trapani entra nel mirino degli albergatori spagnoli

Il turismo a Trapani sembra destinato a parlare solo lo spagnolo. Dopo che, infatti, gli spagnoli di «Room Mate» hanno preso in gestione due strutture del Gruppo che fa capo all'imprenditore Andrea Bulgarella quali Palazzo Platamone, a Trapani, e la Tonnara di Bonagia, un'altra catena alberghiera iberica potrebbe essere coinvolta nella riqualificazione del castello della Colombaia, uno dei simboli della città.

La «ditta Gianluca Seidita» di Palermo che si è aggiudicata la prima fase dell'assegnazione del bando indetto dal Dipartimento dei Beni culturali della Regione per la concessione dell'immobile, infatti, è un'impresa che pare faccia riferimento a quella catena alberghiera. L'aggiudicazione definitiva deve passare, però, attraverso altre due fasi, così come racconta Giacomo Di Girolamo sulle pagine del Giornale di Sicilia oggi in edicola.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE