Divieto di fumo sulla spiaggia di San Giuliano: arriva la proposta

Un tratto della spiaggia di San Giuliano «smoke free», ossia per non fumatori. La proposta, che è al vaglio della sindaca di Erice Daniela Toscano e della sua amministrazione, è partita da sette consiglieri Simona Mannina, Alessandro Barracco, Maria Pia Angileri, Giuseppe Vincenzo Di Marco, Eugenio Strongone, Alessandro Manuguerra e Giuseppe Vassallo, che hanno sottoscritto un dettagliato atto di indirizzo.

«La politica deve sollecitare a corretti e sani stili di vita», scrivono i sette consiglieri, sottolineando che l'iniziativa di distribuire migliaia di portacenere tascabili assunta dalla passata amministrazione non ha dato i risultati sperati tanto che la presenza di cicche sulla spiaggia è «sempre impressionante», tanto da limitare la possibilità dei bambini di giocare con la sabbia. Rilevato che «il fumo in spiaggia, come dimostrato da test scientifici, si riscontra più pesante, capita - ribadiscono, inoltre - di dovere tollerare l'esalazione delle sigarette dei vicini di ombrellone, noncuranti della presenza di altri fruitori, spesso non fumatori, e di bambini ed adolescenti costretti a respirare il fumo, con possibili danni per la propria salute».

