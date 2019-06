Esami di maturità, il 19 giugno prima prova per quasi 4.000 studenti a Trapani e in provincia

Gli esami di maturità sono alle porte. Saranno 3998, gli studenti delle 23 scuole superiori di Trapani e provincia impegnati dal 19 giugno con la prima prova scritta.

La seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale e coreutica si svolgerà, giovedì 20 giugno. Le date degli esami orali, così come riporta iRosi Orlando in un articolo del Gionale di Sicilia in edicola, variano da scuola a scuola, in base al tempo impiegato dalle commissioni per la correzione delle prove scritte, ma l'inizio degli orali dovrebbe comunque essere anticipato rispetto agli anni precedenti, non essendoci più la terza prova.

Tra le più novità di quest'anno, la seconda prova multidisciplinare, l'abolizione della terza prova, i cambiamenti del tema e l'orale senza tesina, ma con l'estrazione dei nuclei tematici, quali avvio al colloquio.

