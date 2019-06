Castelvetrano, tornano a funzionare le campane della Chiesa della Salute

Dopo quasi un ventennio ritornano a funzionare l'orologio e le campane della Chiesa della Salute di Castelvetrano.

Il complesso macchinario all'interno della torre campanaria fu danneggiato alla fine degli anni ‘90 da un fulmine che colpì uno dei quattro quadranti dell'orologio e da allora i parroci che si sono succeduti non hanno ritenuto opportuno provvedere alla riparazione, principalmente per il costo elevato dell' intervento. ù

Oggi grazie all'interessamento del parroco Don Rino Randazzo e al contributo finanziario di Luciano Saladino, benemerito concittadino residente negli Stati Uniti d'America e presidente dell'Associazione Castelvetranesi d'America, e di numerosi parrocchiani che non sono rimasti insensibili all'appello lanciato dal parroco di restituire al quartiere e all'intera città un pezzo della sua storia e un punto di riferimento per chi transita la frequentata arteria cittadina di via Pietro Luna.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

