Trapani, alla scoperta delle saline della Riserva nella "Giornata delle Oasi"

In tanti per la "Giornata delle Oasi" del WWF hanno scelto di visitare la Riserva Naturale Orientata "Saline di Trapani e Paceco".

I visitatori hanno iniziato la visita guidata a piedi e in bicicletta, percorrendo 1200 metri facendo birdwatching (osservazione e studio degli uccelli in natura) e alla scoperta del valore delle saline.

"Ci sono sempre come nidificanti anche la garzetta, il giordano reale e il tarbusino. - ha dichiarato Anna Giordano che dirige la Riserva- Siamo in pieno periodo di migrazione e il nostro è un posto molto importante per i migratori. Le saline rappresentano una sosta basilare perché gli uccelli arrivano dopo viaggi incredibili, si fermano per trovare cibo, rifocillarsi e continuare il volo".

