Cultura, il consulente per il Comune di Castelvetrano è una contessa

Chiara Modica Donà Dalle Rose nominata consulente alla Cultura e Beni Culturali da Enzo Alfano neo sindaco pentastellato di Castelvetrano. Ieri pomeriggio la Contessa è arrivata a Castelvetrano per far visita alla città.

«Il neo eletto Sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano, è venuto a trovarmi nel mio studio di Palermo più di due mesi fa con tanta grinta e alcuni membri di quella che poteva essere la sua ipotetica giunta - racconta Chiara Modica Donà Dalle Rose - in questi mesi ho avuto così modo di conoscere il suo programma e di condividerne l'ampio spessore culturale improntato sulla rigenerazione umana ed urbana che aveva in mente di portare avanti, concentrandosi sul valore e la dignità di ogni singolo cittadino».

Modica Donà Dalle Rose è un avvocato e la fondatrice di Bias la Biennale Internazionale di Arte Sacra che vede arrivare in Sicilia artisti di tutte le religioni esportando così la Sicilia nel mondo. Nel suo ampio curriculum si legge che è stata Capo Missione Umanitaria nella Penisola del Sinai in Egitto Progetto Portability costruzione ospedale per popolazione beduina del Sinai, ed anche autrice di testi teatrali rappresentati in tutta Italia.

L’articolo nell’edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

