Favignana, Pietro Adragna in concerto

Favignana in musica con il pluricampione mondiale di fisarmonica, Pietro Adragna. Saranno tre i concerti che si terranno lunedì 20 maggio, per studenti, detenuti e grande pubblico.

Il progetto, che nasce dalla collaborazione tra il Comune di Favignana, la Proloco Isole Egadi e amici della Musica di Palermo, è pensato per un pubblico eterogeneo, dai bambini della scuola elementare e media dell'Isola, che per il terzo anno parteciperanno all'iniziativa, ai detenuti del carcere per la prima volta spettatori, fino al grande pubblico col terzo concerto serale aperto a tutti.

"Un'iniziativa - spiegano i dirigenti dell'Istituto Comprensivo "Rallo" e della Casa di Reclusione di Favignana - che ci auguriamo sia che solo l'inizio di un percorso da condividere, con l'obiettivo di portare la cultura musicale in zone non adeguatamente servite, ma anche ad un pubblico che non può raggiungere le sale da concerto".

