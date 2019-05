Trapani Comix, una due giorni dedicata al fumetto

Scoprire come disegnare i personaggi dal naso a tartufo o quelli con becco e piume, esplorare il mondo dei videogiochi, confrontarsi in tornei Bag, 13 indizi e di Risiko. Sono alcune delle tappe dell'intricatissimo di Trapani Comix, il Festival Mediterraneo della cultura pop che domani e domenica occuperà pressoché tutti gli spazi praticabili di Villa Margherita.

Un festival per tutti i Nerd, come vengono definiti gli appassionati di fumetti, videogiochi, film, musica e tecnologia, che già sanno di essere tali, ma probabilmente rivolto a quanti scopriranno di esserlo.

L'evento è organizzato da Nerd Attack con l'Ente Luglio Musicale, “padrone di casa” a Villa Margherita che fornirà il proprio sostegno tramite servizi come il Comune che peraltro ha già dato il patrocinio ad una iniziativa che , ha detto il sindaco Giacomo Tranchida, “ farà da ponte ad altre già in cantiere in campo culturale e tutte finalizzate a sciogliere quel grigiore che ogni tanto ritorna a gravare sulla città”.

