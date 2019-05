Marsala, vitalizio per l'attore e regista Giorgio Magnato

L'attore-regista marsalese di fama internazionale, Giorgio Magnato, fruirà dei benefici della Legge Bacchelli che prevede un vitalizio a quanti hanno dato lustro all'Italia. A comunicarlo a Magnato sono stati il sindaco Alberto Di Girolamo che ha segnalato il "caso" al presidente Sergio Mattarella e al presidente del Consiglio dei Ministri, prima Gentiloni e poi Conte, e Arturo Galfano, vice presidente del Consiglio Conunale.

E' stato proprio quest'ultimo a segnalare lo stato di necessità di Magnato, attore di grande livello, che ha recitato in tutto il mondo. La decisione è stata presa dal Governo il 4 aprile scorso.

Piena soddisfazione per il successo della sua iniziativa Arturo Galfano che ribadisce come «Giorgio Magnato ha tutti i requisiti per fruire dei benefici della Legge Bacchelli.Un grazie al Sindaco Di Girolamo e ai consiglieri che hanno appoggiato l'iniziativa». E' questo un meritato riconoscimento per un artista come Giorgio Magnato che con i suoi due fratelli ha amato il Teatro fino a farne una «ragione di vita».

