Erice, il cortometraggio "Addio Clochard" selezionato da Rai Cinema Channel

Ultimo giorno, oggi, per sostenere la candidatura di «Addio Clochard», un cortometraggio girato tra Trapani ed Erice, che è stato selezionato da Rai Cinema Channel per concorrere al XII Festival Internazionale Film Corto “Tulipani al “Premio Sorriso Diverso Rai Cinema Channel” e al premio del pubblico che verrà assegnato domani a Roma, sulla base del maggior numero di visualizzazioni ottenute.

Occorre, quindi, cliccare sulla pagina Facebook del giovane regista Michele Li Volsi sul link del festival per aumentare le visualizzazioni, oppure sulla pagina Facebookdel Comune di Erice (che assieme al Comune di Trapani ha dato il proprio gratutuito patrocinio al cortometraggio) o sulla pagina del festival «Tulipani di seta nera»appunto entro domani.

Un bellissimo traguardo per Michele Li Volsi che, assieme all'altro regista, Marcello Randazzo, con molto garbo ha voluto rappresentare una tematica sociale molto delicata: il vagabondaggio causato da perdita di lavoro, la mancanza di una famiglia che non ha voluto sostenere un momento di difficoltà, la fragilità umana di chi pensa di non valere nulla, la violenza giovanile senza giusta causa.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE