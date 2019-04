Dal restauro dei mosaici al wi-fi, 4 milioni di euro per la riqualificazione di Mozia

Un investimento di 4 milioni e mezzo per il restauro dei preziosi mosaici dell'Isola di Mozia, culla della civiltà fenicio-punica nel Mediterraneo, nella laguna dello Stagnone di Marsala. L'investimento nel quadro del Po Fers 2014-2020. Si tratta di interventi volti a migliorare la fruizione dell'Isola, proprietà della Fondazione Whitaker.

La somma è a copertura del progetto che prevede il restauro archeologico e la riqualificazione ambientale e paesaggistica per la sistemazione dei percorsi del verde e degli arredi esterni nonché la realizzazione della rete wi fi (che avrebbe dovuto essere realizzata una decina di anni fa), il restauro delle aree di interesse archeologico e il rilevamento topografico.

Il tutto con l'obiettivo del restauro archeologico e la riqualificazione ambientale e paesaggistica per tutelare, valorizzare e mettere in rete il patrimonio culturale e materiale dell'Isola per promuovere lo sviluppo sostenibile del settore turistico-culturale.

L'edizione completa nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE