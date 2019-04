Trapani, anche a Pasqua in attività la mensa della Saman

Pasqua di festa per le persone bisognose. Continua la tradizione della Osteria Sociale della Saman aperta 365 giorni l'anno. Il servizio mensa, assicurato attraverso i ticket rilasciati dall'ufficio Servizi Sociali dal Comuni, si trova in Corso Piersanti Mattarella, in un locale confiscato alla mafia, e permette a sessantatré persone di avere un pasto giornaliero.

Come da abitudine, per oggi il menù sarà particolare. Non poteva essere diversamente: non è la prima volta infatti, che, per le festività, Saman organizza un menù speciale che prevede pasta con salsiccia, funghi e spinaci, come secondo polpettone. Contorno di patate, frutta, pane e acqua.

Per Pasquetta, invece, tipico menù “da scampagnata”: pasta al pesto tradizionale trapanese e salsiccia arrostita. Ovviamente l'Osteria sarà aperta anche i prossimi 25 aprile e primo maggio.

