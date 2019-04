Erice, la processione dei Misteri nel borgo

Come ogni Venerdì Santo, oggi ad Erice si rinnova l'antico rito della processione dei Misteri. Il corteo religioso uscirà questo pomeriggio, alle 14.30 in punto, dalla chiesa di San Giuliano, per percorrere, in un'atmosfera molto raccolta e con il sottofondo delle preghiere dei fedeli, le strade selciate del paese, passando per le strade più importanti del borgo medievale.

Ogni anno la processione segue sempre lo stesso itinerario, passando per le vie Roma, Gervasi, San Francesco, Vittorio Emanuele, piazza Madrice, via Vito Carvini, piazza Umberto, via Albertina, piazza San Martino, via Fontana, Cordici, Guarnotti e piazza San Giuliano.

Il rientro della processione è previsto attorno alle 20. I gruppi sono in tutto sette e rappresentano i momenti della passione di Cristo, ovvero “Gesù nell'orto dei Getsemani”, “La Flagellazione”, “La Coronazione di spine”, “l'Ascesa al calvario”, il Crocifisso e l'Urna: chiude la processione l'Addolorata, una stupenda immagine della Vergine avvolta nel manto nero

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

