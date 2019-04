Duecento figuranti in corteo a Buseto, i quadri viventi animano il "Mistero"

Con la Domenica delle Palme inizia la Settimana Santa, che in provincia trova il suo culmine rituale nei Misteri a Trapani, ma da domani inizia a manifestarsi un sentimento molto sentito nel territorio, quello che accompagna la passione, la morte e la resurrezione di Cristo.

Così nei paesi delle due diocesi, quella trapanese e quella di Mazara del Vallo, i fedeli già di mattina accorreranno nelle chiese per la benedizione dei ramoscelli di palma o di ulivo, per poi prendere parte alle processioni che si seguiranno lungo il corso della giornata. Ma, tra queste, una in modo speciale colpisce in quanto a suggestività, ovvero quella che si terrà a Buseto Palizzolo a partire dal pomeriggio, fino a tarda serata.

Nella cittadina che si trova ad una ventina di chilometri da Trapani, infatti, dalle 17 di domani avrà luogo la trentanovesima edizione di una processione dei Misteri molto particolare, essendo caratterizzata dalla presenza di quadri viventi.

