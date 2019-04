Favignana, riapre l'ex Tonnara: domenica prossima ingresso gratuito

Riapre al pubblico, dopo alcuni mesi di chiusura, l'ex stabilimento Florio delle Tonnare di Favignana e Formica. L'antico opificio torna fruibile ai visitatori e, per i mesi di aprile e maggio, sarà aperto solamente dalle 10 alle 14, con visite guidate programmate alle 10, 11,30 e 12.

I biglietti, al prezzo di 6 euro, sono in vendita solo presso il museo. Domenica prossima, come scrive Max Firreri in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, come ogni prima domenica del mese, l'ingresso sarà gratuito.

