Trapani, al museo Pepoli lezione di turismo per rilanciare la città e il territorio

A lezione di Turismo. Presentati al Museo Pepoli i Corsi A.S.T.A.-Alta Scuola di Turismo Ambientale e HOST-Avviamento e gestione strutture turistiche.

All'incontro di presentazione sono intervenuti, in videoconferenza Sebastiano Venneri, vicepresidente di Legambiente, nonché Luigi Biondo, direttore del Polo Museale della provincia di Trapani, Maurizio Giambalvo di Vivilitalia per il corso A.S.T.A., Saverio Panzica, esperto e direttore del corso HOST, Giuseppe Clemente, di Legambiente Pizzo Cofano e Nicola Milana di Legambiente Trapani Erice.

Il corso A.S.T.A.-Alta Scuola di Turismo Ambientale, voluto e proposto dai due nuclei di Legambiente di Pizzo Cofano e di Erice Trapani è uno “strumento” di alta formazione che si terrà dal 6 all'11 maggio al Fondo Auteri, a Sant'Andrea di Valderice, luogo emblematico nel territorio dell'agro ericino, gestito da "Voglia di Vivere", cooperativa sociale finalizzata all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, partner dell'organizzazione. Il corso si occuperà di governance, creazione del prodotto turistico ambientale, promo-commercializzazione delle tipicità, e di tecniche e tematiche ad ampio raggio finalizzate a creare un sistema integrato sul territorio che concretizzi la risorsa ambiente come prima occasione di sviluppo turistico. Un percorso intensivo fortemente incentrato sul metodo learning by doing (imparare attraverso il fare) e collaborative learning (lavoro di gruppo), quindi tramite esperienze dirette sul territorio e attività in aula.

