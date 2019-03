Al via il progetto "Gibellina Selfie", un fotomosaico con i ritratti dei cittadini

Al via a Gibellina un progetto partecipativo del fotografo catalano Joan Fontcuberta, che darà vita a un'installazione permanente dal 26 luglio in poi in occasione del Gibellina PhotoRoad 2019.

Come partecipare? Basterà inviare un proprio selfie all’indirizzo gibellina.photoroad@gmail.com, preferibilmente con una grandezza di almeno 1000 pixel, lato lungo. Con le foto ricevute l’artista creerà un fotomosaico di 13 metri per 3.

Tutti, senza distinzione di età alcuna, saranno invitati a partecipare e a contribuire al progetto con le immagini purché siano autoritratti o ritratti della gente di Gibellina. Inoltre le foto si possono inviare entro il 1° aprile da Twitter o Instagram con l’hashtag #Gibellinaselfie.

Per la realizzazione del mosaico sono necessarie almeno 10.000 foto, pertanto la diffusione e partecipazione al progetto sarà molto gradita così come qualsiasi azione capace di incoraggiare e stimolare il contributo di altre persone. I file inviati dai partecipanti verranno immediatamente eliminati una volta incorporati all’opera.

