Arrivano i "delfini guardiani" nelle scuole di Favignana e Marettimo

«Delfini guardiani delle Isole». Un progetto di educazione ambientale di Marevivo, che ritorna ad animare le aule delle scuole di Favignana e Marettimo. Quest'anno sono coinvolti un centinaio di studenti delle scuole primarie e pluriclassi dell'arcipelago siciliano.

I bambini si cimenteranno anche in attività di riqualificazione urbana e alla fine del percorso, ai partecipanti sarà rilasciato il distintivo di «guardiani dell'isola», riconoscimento che gli consentirà di recarsi, senza accompagnatori adulti, al proprio comune o alla capitaneria di porto per segnalare eventuali problemi legati alla salute del territorio.

L'iniziativa alle Egadi è alla sua quinta edizione. Le attività sono appena partite a Favignana e Marettimo. Archeologia, biologia marina, zoologia, botanica: sono solo alcuni dei temi su cui si concentreranno le lezioni previste dal programma. Un percorso diversificato in base all'età, per fornire ai più piccoli informazioni di base sulla flora e fauna marina locale, e agli alunni più grandi gli strumenti per mettere in pratica e approfondire le conoscenze già acquisite nelle scorse edizioni.

L’articolo nell’edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE