Alla scoperta del Borgo di Erice tra natura, storia e cultura

Torna ad Erice la «Domenica nel Borgo». Come molti Comuni di tutte le regioni della Penisola aderenti all'Associazione «I Borghi più belli d'Italia» di cui è socio onorario, infatti, Erice aprirà oggi (una seconda domenica dedicata alla manifestazione sarà la prossima, giorno 31) le porte del proprio centro storico, in Vetta, per accogliere visitatori e turisti alla scoperta di siti straordinari, custodi non solo di un immenso e suggestivo patrimonio storico, artistico e culturale ma anche di paesaggi incontaminati, di tradizioni affascinanti e del «buon vivere».

Un percorso che si snoderà per il Castello di Venere, il Polo Museale «Cordici», la Torretta Pepoli, Erice in miniatura e il Quartiere Spagnolo e che sarà possibile effettuare dalle 10 alle 16, versando un ticket simbolico di 3 euro, cumulativo per tutti i siti. Guide d'eccezione saranno gli studenti delle scuole locali che saranno «ciceroni per un giorno» e accompagneranno visitatori e turisti nelle visite guidate, mettendo a loro disposizione il proprio patrimonio di conoscenze per un'offerta turistico-culturale rappresentativa della particolare attrattività dei luoghi ma per dare anche vita ad una giornata all'insegna della familiarità e del divertimento.

