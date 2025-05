Nuovi guai per l'autista di Messina Denaro, è accusato di tentata estorsione a un imprenditore del Belìce

Luppino e altre 4 persone (di cui 3 destinatarie della custodia cautelare in carcere e 2 della misura dell’obbligo di dimora con prescrizione di presentazione alla polizia giudiziaria) devono rispondere a vario titolo, dei reati di associazione mafiosa, porto abusivo di armi, tentata estorsione e favoreggiamento personale. In particolare Luppino, si sarebbe reso responsabile di un tentativo di estorsione ai danni di un imprenditore nel settore oleario, allo scopo di garantire il sostegno economico all’ex boss di Castelvetrano.

Nuovi guai per Giovanni Luppino, l’autista di Messina Denaro. Il sessantenne di Campobello di Mazara, condannato a 9 anni e 3 mesi per favoreggiamento, è stato raggiunto in carcere da una nuova ordinanza di custodia cautelare.

Sono accusati di turbativa della procedura concorsuale indetta dal Tribunale di Sciacca per l’acquisizione di un capannone industriale; condizionamenti nell’aggiudicazione degli appalti pubblici in favore degli stessi indagati e di altri soggetti contigui al sodalizio mafioso; intimidazioni e pressioni su imprenditori per l’assunzione di familiari in imprese olivicole locali; imposizione, atti intimidatori e minacce per la risoluzione di controversie fra privati.

Aggiornamento

L'avvocato Giuseppe Accardo specifica che «la videoriproduzione dell'impianto di produzione di olive da mensa della Olive Accardo del signor Giuseppe Accardo, sito in Partanna nella contrada Corvo, è totalmente estraneo alla vicenda».