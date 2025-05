Croce punta al reintegro all'Asp di Trapani, ma partirà l'iter per la decadenza

Oggi (7 maggio 2025) è un giorno tanto atteso per Ferdinando Croce, ex manager dell’Asp di Trapani, l’azienda sanitaria finita nella bufera per i ritardi di mesi e mesi nella consegna di oltre 3.300 esami istologici e con la scoperta tardiva di 356 casi di tumore. Croce, sospeso dal presidente della Regione, Renato Schifani, lo scorso 26 marzo, potrebbe essere oggi reintregrato dal giudice del lavoro del tribunale di Trapani, a cui l’ex direttore generale ha presentato un ricorso urgente. La sospensione, infatti, dovrebbe scadere il prossimo 26 maggio.

E mentre oggi si aspetta il verdetto, da Palazzo d’Orleans trapela che è tutto pronto per il procedimento di decadenza che sarà avviato all’inizio della prossima settimana.

Un servizio completo sul Giornale di Sicilia in edicola oggi