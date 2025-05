L'incidente delle Frecce tricolori a Pantelleria

Nel video pubblicato sui profili social di Pantelleria Experience, e realizzato da Roberta Monopoli, si vedono le dieci Frecce tricolori che salgono in gruppo in verticale per poi separarsi in due gruppi uno di 4 uno di 5 e un aereo in solitaria. Nel gruppo di destra, con 4 velivoli, durante il volo rovesciato un aereo ne tocca un altro con un’ala e quest’ultimo sembra toccarne un altro ancora. Gli aerei non precipitano ma i piloti riescono a riportarli a terra.

Uno degli aerei è andato fuori pista rimanendo fermo su un dislivello erboso.

E’ stata «una separazione anomala della formazione, durante la manovra del cardiode» ha determinare «l'interruzione del programma acrobatico» delle Frecce Tricolori nel cielo di Pantelleria. Lo afferma l’Aeronautica militare in una nota. «Quattro velivoli della seconda sezione, il cosiddetto rombetto - si legge nella nota - dimostrando padronanza delle procedure, si sono pertanto separati dal resto della formazione, tre dei quali dirigendosi successivamente all’atterraggio sull'aeroporto di Pantelleria. I restanti velivoli della formazione sono atterrati all’aeroporto militare di Trapani. Durante l’atterraggio a Pantelleria, un velivolo, a causa di un problema tecnico di controllabilità al ruotino anteriore, è uscito fuori pista al termine della corsa di decelerazione al suolo. Il pilota - conclude la nota - non ha riportato alcun problema di salute.