Il sindaco di Pantelleria: «Piloti bravissimi a riuscire a portare a terra gli aerei»

«Doveva essere una giornata di festa per Pantelleria. Poi è successa una collisione in volo tra due aerei delle Frecce tricolori. I piloti sono stati bravissimi a riuscire a portare a terra gli aerei. Non ci sono stati feriti. Lo scalo non ha subito danni e da mezz'ora è riaperto. Siamo vicini all’aereonautica per quanto successo e dispiaciuti per l’incidente che si è verificato». A dirlo è il sindaco di Pantelleria Fabrizio D’Ancona. «Solo l’analisi delle scatole nere potrà accertare quanto avvenuto nel cielo di Pantelleria - ha aggiunto il sindaco - chi si trovava nel sedime dell’aeroporto ad ammirare le evoluzioni non si è accorto di quanto avvenuto in cielo. Ma a qualcuno lo scontro tra i due aerei non è sfuggito».