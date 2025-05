Esce in permesso dai domiciliari, ma viene fermato in bici con cocaina, hashish e marijuana

Esce in permesso dagli arresti domiciliari, ma viene fermato mentre era in sella alla sua bici elettrica con cocaina, hashish e marijuana. Un 55enne è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Marsala per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un servizio di pattuglia, i militari, notando il suo atteggiamento sospetto, hanno eseguito una perquisizione trovando nel cestino portaoggetti un involucro di 10 grammi di cocaina, 2 di hashish, per complessivi 110 grammi, numerosi involucri di marijuana, per un peso complessivo di 65 grammi.

Inoltre, nello zaino c'erano due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e soldi in contanti per 310 euro in banconote di piccolo taglio. L’uomo, a seguito dell’udienza di convalida, è stato nuovamente posto agli arresti domiciliari.