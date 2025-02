Otto mesi di attesa per un esame istologico, la battaglia di una paziente in Sicilia

«Non voglio giustizia ma voglio praticare la giustizia per il futuro». A parlare è l'insegnante Maria Cristina Gallo, 56 anni, la donna di Mazara del Vallo che ha dovuto aspettare 8 mesi prima di avere l’esame istologico da parte dell’Asp di Trapani. «Oramai il male è stato compiuto - racconta - la mia battaglia non è né rancore e né rabbia ma è solo per cambiare le cose affinché si possa garantire un’ottima sanità in futuro per i nostri figli».

La signora Gallo è alla sua quindicesima seduta di chemioterapia presso l’istituto nazionale tumori di Milano: «Ogni settimana prendo l’aereo di mattina e torno con l’ultimo la sera», racconta. È all’istituto di Milano che si sta curando da quando ha avuto l’esame istologico: un raro tumore al 4° stadio.

«Io mi sono sottoposta a intervento nel dicembre 2023 per un fibroma all’utero - racconta - e mi è stata praticata un’isterectomia. Dal prelievo del campione è iniziato il lungo iter dell’esame istologico. Chiamavo ogni mese l’ospedale di Mazara del Vallo per sapere se il risultato fosse arrivato e mi veniva detto di aspettare. Nell’agosto 2024 avevo mal di pancia sospetti e dall’ecografia e tac è emerso che avevo una massa allo stomaco». Metastasi diffusa. «Ho fatto scrivere dall’avvocato e dall’Asp Trapani mi è stato risposto che l’esame era in ospedale a Mazara ma non era così». L’esame è arrivato il 12 agosto 2024. E sono iniziati così i viaggi verso l’Istituto nazionale tumori di Milano dove è tutt'ora sotto cura.