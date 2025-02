Il veliero di Open Arms salpa da Marsala e salva 17 migranti

Salpato ieri (17 febbraio 2025) dal porto di Marsala il veliero Astral dell’Ong Open Arms ha soccorso 17 persone di cui 4 donne, 11 uomini e 2 bambini di 10 e 11 anni, nel Mediterraneo.

«Il veliero Astral - spiega la Ong - dopo una segnalazione di Alarm Phone, si è mosso nelle prime ore di questa mattina in soccorso dei 17 naufraghi che viaggiavano su di un gommone alla deriva: i soccorritori di Open Arms hanno messo in sicurezza l’imbarcazione fornendo loro dei giubbotti di salvataggio e prima assistenza. Siamo in una situazione pendente, con persone in difficoltà tra cui due bambini - prosegue il personale a bordo dell’imbarcazione di Open Arms - da sei ore stiamo attendendo l’intervento delle autorità competenti affinché giungano sul luogo del soccorso per prendersi carico dei naufraghi», conclude la Ong.