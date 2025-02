Petrosino, entra in casa di notte e tenta di derubare un anziano: arrestato

I carabinieri della stazione di Petrosino hanno arrestato uomo di 42 annipregiudicato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Marsala, per furto in appartamento e tentata estorsione.

L’uomo, nella notte, si è introdotto nell’abitazione di un anziano di 76 anni e, scoperto dal proprietario che aveva udito i rumori all’interno, si è impossessato del telefono cellulare della vittima richiedendogli dei soldi per la restituzione. Alla reazione della vittima che ha cominciato a richiedere aiuto a voce alta, il ladro è fuggito. Identificato, per lui ora si sono aperte le porte del carcere di Trapani.