Veliero in difficoltà al largo di Marettimo soccorso dalla guardia costiera di Trapani

Mantenendo un contatto costante con la radio e fornendo istruzioni per la sicurezza degli occupanti, i soccorritori hanno raggiunto il natante intorno a mezzanotte. Dopo aver verificato le condizioni dell'equipaggio e fornito le indicazioni necessarie per garantire una navigazione in sicurezza, il veliero è stato scortato fino al porto di Favignana, considerato il primo approdo sicuro. L'operazione si è conclusa intorno alle 5 di questa mattina (26 gennaio) senza incidenti.

L'allarme è scattato intorno alle 22 quando il comandante dell'imbarcazione ha richiesto assistenza alla sala operativa a causa del blocco della randa e del rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche. Subito è stato attivato il protocollo SAR (Search and Rescue), che ha portato al dispiegamento dell'unità navale specializzata in questo tipo di interventi.

Un'operazione di soccorso è stata portata a termine dalla guardia costiera di Trapani la notte scorsa per assistere un'imbarcazione a vela in difficoltà a circa 9 miglia a sud-ovest dell'isola di Marettimo, nelle Egadi. A bordo del veliero, lungo 15 metri e battente bandiera francese, si trovavano tre persone.

Nonostante lo spavento, i tre passeggeri erano in buone condizioni di salute e non hanno avuto bisogno di assistenza medica. Nel frattempo il personale specializzato della guardia costiera sta eseguendo accertamenti tecnici per chiarire le cause del blocco della randa.