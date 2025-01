La rete di Messina Denaro, irreperibile il cugino di Iddu: l’ordine di arresto va a vuoto

Abbiategrasso: i carabinieri bussano alla porta dell’anziano ritenuto boss di Cosa Nostra per portarlo in carcere, ma Paolo Errante Parrino è scappato.

Dopo il rigetto del ricorso da parte della Corte di Cassazione, scatta l’ordine esecutivo d’incarcerazione, ma il settantottenne, considerato il punto di riferimento in Lombardia della cosca di Castelvetrano, non c’è: fra le prime ipotesi quella della fuga in Spagna, poi sono divenute prevalenti altre piste.

La richiesta d'arresto per Errante Parrino, tra gli indagati della maxi inchiesta «Hydra» sull’alleanza tra mafie, era stata bocciata dal gip. Successivamente, però, il Riesame aveva accolto il ricorso della Dda di Milano e la Cassazione ha adesso confermato il pronunciamento e disposto la custodia cautelare in carcere. Il problema è che Paolo Aurelio Errante Parrino, residente ad Abbiategrasso, è irreperibile.