Colpo di scena in serie C: Lescano passa dal Trapani all'Avellino, martedì il primo allenamento con i campani

Si accende il calciomercato anche in Serie C: l'Avellino piazza il colpaccio e porta a casa Facundo Lescano, il bomber in forza al Trapani e capocannoniere del girone C di Lega Pro con 17 gol. Furioso il presidente dei granata, Valerio Antonini, che non ha risparmiato l’argentino sui social.

Affare da circa 900 mila euro. Nella trattativa sono stati inseriti anche i cartellini del difensore Erasmo Mulé e del centrocampista Marco Toscano, già in prestito ai granata. Ora, il passaggio è a titolo definitivo. Contratto fino a giugno 2027. Lescano è arreso martedì al Partenio-Lombardi per il primo allenamento agli ordini di Biancolino