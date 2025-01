I fiancheggiatori di Messina Denaro: due condanne e un’assoluzione

Due condanne e una assoluzione. Si chiude così il processo di primo grado in abbreviato davanti al gup di Palermo, giudice Marco Gaeta, che vedeva come imputati l'architetto Massimo Gentile, il tecnico di radiologia dell'ospedale Abele Ajello di Mazara, Cosimo Leone, e il bracciante agricolo Leonardo Gulotta. Condannato a dieci anni Massimo Gentile ed a otto anni Cosimo Leone. Assolto invece il bracciante agricolo Leonardo Gulotta.

I tre imputati erano accusati di avere avuto un ruolo nella latitanza di Matteo Messina Denaro. Le accuse: Gentile è stato condannato per associazione mafiosa (è caduta l’aggravante del reimpiego dei soldi di provenienza illecita), mentre per Leone il reato è stato derubricato in concorso esterno. Per entrambi la Procura aveva chiesto 12 anni di carcere per associazione mafiosa. Gulotta (l’unico a piede libero) rispondeva di favoreggiamento aggravato per lui la procura aveva chiesto 6 anni e 8 mesi.

Secondo l'accusa Gentile avrebbe prestato la sua identità a Messina Denaro consentendogli di acquistare una macchina, una Fiat 500 e una moto. Gentile ha negato di esserne a conoscenza, ma ieri i pubblici ministeri hanno depositato le cartelle esattoriali che gli sono state notificate per i bolli non pagati. Secondo l’accusa, una ulteriore prova che non poteva non sapere.