Una frana sta bloccando la strada statale 113, in entrambe le direzioni, al chilometro 346,200, in località Calatafimi-Segesta, in provincia di Trapani. Il traffico è stato deviato. Sono intervenute le squadre Anas per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.