Petrosino, spaccia nonostante i domiciliari: arrestato un marsalese con mezzo chilo di marijuana

I carabinieri di Petrosino hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un marsalese di 44 anni. I militari, durante un controllo nell'abitazione dove al momento l’uomo si trovava agli arresti domiciliari per altri reati, hanno rinvenuto e sequestrato più di mezzo chilo di marijuana, nonché alcuni grammi di hashish, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

Il quarantaquattrenne, dopo l’udienza di convalida, è stato rinchiuso nel carcere di Trapani.