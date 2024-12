Tir segue navigatore e rimane bloccato in una strada franata di Gibellina, viene tirato su da una gru

Un tir è rimasto bloccato in un tratto della strada provinciale 6, a Gibellina. Proprio in queste ore sono iniziate le operazioni di soccorso per tirare su il mezzo pesante tramite una gru giunta sul posto.

Il tir era rimasto, in particolare, impantanato nel tratto di strada che è franato perché ha seguito il navigatore gps che lo ha portato su una strada sbagliata: per tornare sull’A29 Mazara del Vallo-Palermo, l’autista originario dell’Uzbekistan si è ritrovato in quel tratto di strada, via San Giuseppe dei Mirtilli verso il Cretto di Burri che risulta ufficialmente chiuso da parte del Libero consorzio provinciale in quanto è ceduto.