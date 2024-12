Diffamò su Fb il capo della polizia municipale di Marsala, condannato

Il Tribunale di Marsala ha condannando per diffamazione un uomo (G.A.) che era stato querelato dal comandante della polizia municipale di Marsala, Vincenzo Menfi, a seguito di un post pubblicato su facebook con il quale aveva duramente criticato il dirigente comunale in relazione al suo ruolo di presidente di una commissione di concorso per l’assunzione di ingegneri.

G.A. aveva postato una frase che oltre ad attaccare direttamente il comandante dei vigili urbani, conteneva anche un’informazione errata sulle origini di Menfi, dato come originario di Partanna, centro del belicino dove aveva solo ricoperto, in passato, il ruolo di comandante della polizia municipale.