Fallimenti pilotati, sequestrate a Marsala 5 società: indagati sei imprenditori del settore alimentare

La Gdf di Trapani, su delega della procura di Marsala ha eseguito la misura cautelare , emessa dal gip, del sequestro preventivo (capitale sociale, quote societarie e relativi complessi aziendali) di cinque società operanti nel settore della distribuzione e della commercializzazione di generi alimentari del valore di mercato stimato in oltre diciassette milioni di euro, e di tre supermercati per reati fallimentari, tributari, societari e di autoriciclaggio.

I sei imprenditori che gestivano le società sono indagati e a loro è stata applicata la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali di qualsiasi tipo e uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un anno.

Il sodalizio ha gestito per anni una ricca realtà imprenditoriale, titolare di buona parte dei supermercati insistenti sul territorio di Marsala, anche attraverso la sistematica perpetrazione di reati fallimentari, tributari, societari e di autoriciclaggio, allo scopo di massimizzare il profitto riducendo i costi, trasferendo al momento opportuno l'azienda o i suoi rami più rilevanti ovvero solo taluni beni in favore di altre realtà societarie appositamente costituite o preesistenti, anch’esse operanti nel medesimo settore merceologico e riconducibili ai sodali, e nel contempo abbandonando al loro destino le originarie società (cosiddette bad companies) così da sottrarle al pagamento di debiti per oltre 8 milioni di euro, di cui oltre 5 milioni di euro a titolo di canoni non onorati per l’affitto di supermercati e oltre 3 milioni di euro a titolo di debiti tributari e previdenziali, con gravissimo pregiudizio per l’erario.