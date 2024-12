Trapani, l'allarme salmonella: caccia all’acqua minerale, scorte sparite dagli scaffali

Non è la sola a lamentare disagi e mancanza di assistenza. «Ci sentiamo abbandonati - dicono in molti a Ummari, Fulgatore, Baglio nuovo e Torretta, le frazioni più colpite - Chi controlla che la pulizia venga fatta correttamente? E chi ci dice da quanto tempo l’acqua è contaminata?».

«Ci obbligano a usare l’amuchina, ma poi non si trova da nessuna parte - protesta la signora Girolama, titolare di una pizzeria a Fulgatore - . Venerdì mattina, appena saputo della contaminazione, sono andata subito in farmacia. Tutta la comunità di Fulgatore era già lì. L’amuchina: introvabile. Alla fine me l’ha procurata un amico».

A far discutere è soprattutto la carenza di informazioni chiare e la difficoltà di reperire l’amuchina, consigliata dall’Asp per disinfettare le cisterne.

Mentre i tecnici lavorano per ripristinare la potabilità dell’acqua, la popolazione cerca di arrangiarsi. C’è chi fa scorta di acqua in bottiglia, chi installa filtri domestici, chi usa solo acqua minerale. Ma i disagi sono tanti, soprattutto per famiglie con bambini e anziani. «Dobbiamo bollire l’acqua anche solo per lavarci i denti - racconta una mamma - E mio figlio ha paura di fare la doccia». Anche i sindacati chiedono maggiore chiarezza e interventi concreti. «Non basta vietare l’uso dell’acqua - dichiarano Cisl e Femca -bisogna fare prevenzione per evitare che questi episodi si ripetano.

Serve un sistema di monitoraggio più efficiente, per individuare subito le cause di inquinamento e limitare i danni». Ferdinando Croce, direttore dell’Asp, rassicura sulla tempestività degli interventi: «Abbiamo avviato subito le analisi e i risultati saranno disponibili lunedì. Siciliacque ha già avviato le procedure di disinfezione e la situazione sembra sotto controllo». Al momento, non ci sono casi di salmonellosi, ma l’Asp invita comunque alla prudenza.