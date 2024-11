Smantellato un bunker di spaccio a Trapani, arrestati un 61enne e due minorenni IL VIDEO

Fatto accesso all’interno oltre a due giovani di 16 e 17 anni, di turno in quel momento, a protezione della casa di spaccio, vi erano un pitbull adulto e uno di pochi mesi «in fase di addestramento». Lo scenario era quello immaginato dai carabinieri, venivano infatti rinvenuti dosi di hashish pronte alla vendita, materiale per la produzione e il confezionamento di crack, soldi in contanti per oltre 6 mila euro, nonché la contabilità manoscritta delle vendite e il relativo tariffario. Trovati, all’interno di un altro adiacente immobile, anche dei fuochi d’artificio, presumibilmente utilizzati per segnalare a distanza la disponibilità dello stupefacente.

L’abitazione fortificata è stata liberata e sottoposta a sequestro e le competenti A.G. hanno convalidato gli arresti e disposto: per il 61enne gli arresti domiciliari; per i minorenni invece il collocamento in comunità per uno e obbligo di permanenza in casa per l’altro. All’esito del servizio sono state denunciate per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti altre tre persone sottoposte a perquisizione in altra abitazione dello stesso quartiere dove sono stati sequestrati 3 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 300 grammi, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.